BLACK RIVER SWIMMERS + JAM AMUL SOLO Lille, 23 novembre 2023, Lille.

BLACK RIVER SWIMMERS + JAM Jeudi 23 novembre, 19h00 AMUL SOLO

Americana sombre avec des clins d’œil aux fantômes de Nashville, de Seattle ainsi qu’aux poètes canadiens Neil Young et Leonard Cohen. Influences : Sixteen Horsepower, Madrugada, Spain, Morphine, Nick Cave, Gun Club…

Quartet rock avec bottleneck et harmonica, une voix grave et des textes qui vont au bout de la nuit.

AMUL SOLO 9 rue des Arts, 59000 Lille Lille 59000 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T19:00:00+01:00 – 2023-11-23T23:59:00+01:00

2023-11-23T19:00:00+01:00 – 2023-11-23T23:59:00+01:00

Americana