Hrault Saint-Étienne-de-Gourgas La République démocratique du Congo pourrait nourrir 3 milliards de personnes. Aujourd’hui, un congolais sur deux souffre de la faim. Amuka, l’éveil des paysans congolais pose une double question : pourquoi un tel paradoxe et quel avenir pour l’agriculture familiale congolaise ? Pour y répondre, 4 petits producteurs, 4 provinces et 4 parcours qui s’entrecroisent. À pied, en pirogue, perchés au sommet de camions-épaves, ils quittent leur village et s’engagent sur le chemin du marché avec une seule volonté, celle de faire vivre une agriculture familiale dont 70% des congolais dépendent. La République démocratique du Congo pourrait nourrir 3 milliards de personnes. Aujourd’hui, un congolais sur deux souffre de la faim. Amuka, l’éveil des paysans congolais pose une double question : pourquoi un tel paradoxe et quel avenir pour l’agriculture familiale congolaise ? CPIE CAUSSES MERIDIONAUX

