AMT LIVE – Celebrating Broadway’s Leading Ladies Le Son de la Terre Paris 05, samedi 6 avril 2024.

Le samedi 06 avril 2024

de 20h00 à 22h00

.Public adultes. payant Billetterie Concert : 25 EUR

AMT Live présente un cabaret-concert dédié aux “Leading Ladies de Broadway.

Seront présent les artistes du West End Ria Jones (Sunset Boulevard, Les Misérables) et Ed Zanders (Old Friends, Passion), ainsi que Miranda Crispin (The Last Five Years, Next Thing You Know) et Mathieu Serradell (Mamma Mia, Cats, Beauty & The Beast). Chansons Broadway et jazzy (Follies, Chicago, Gypsy, A Light in the Piazza, Dear Evan Hansen, Waitress, Bridges of Madison County parmi d’autres…)

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005

Contact : https://www.sondelaterre.fr/event/amt-live-celebrating-broadways-leading-ladies/#billetterie

