Amsterdam Klezmer Band Salle Nougaro, 20 octobre 2021-20 octobre 2021, Toulouse.

Amsterdam Klezmer Band

Salle Nougaro, le mercredi 20 octobre à 20:30

### Musique du monde

Sur ce nouvel album le groupe Amsterdam Klezmer Band fait appel au producteur Stefan Schmid, membre du Zuco 103, groupe d’influence brésilienne. Ce dernier vous présente le groupe comme un condensé de _« Gotspe »,_ expression Yiddish qui décrit un mélange d’impertinence et d’insolence, combiné à une audace typiquement amstellodamoise. Au cours des 20 dernières années, AKB a sorti 15 albums tout en se produisant dans le monde entier. La collaboration avec Stefan Schmid a été une expérience rafraîchissante pour le groupe et, Fortuna est devenu un album unique d’AKB avec ses éléments subtils et désordonnés explorant de nouveaux horizons de la musique klezmer et balkanique tout en gardant l’esprit de fête.

Job Chajes, Saxophone et voix

Jasper De Beer, Contrebasse, banjo et voix

Alec Kopyt, Voix et percussions

Gijs Levelt, Trompette

Jozeph Van Der Linden, Trombone et percussions

Jan Van Strien, Clarinette et chouers

Ellen Van Vliet, Accordéon

[Site de la Salle Nougaro](http://www.sallenougaro.com/spip.php?article392)

//www.youtube.com/embed/0Sd3U2nDHQ0

De 17 € à 19 €

