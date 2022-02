AMSEM 3RD BIRTHDAY Palais de Tokyo Paris Catégories d’évènement: île de France

AMSEM 3RD BIRTHDAY Palais de Tokyo, 18 mars 2022, Paris.

Ces dernières années ont été riches! Entrecoupées de pauses involontaires, elles nous ont permis d’affiner notre manière de concevoir notre label. Ces dernières années ont été riches! Entrecoupées de pauses involontaires, elles nous ont permis d’affiner notre manière de concevoir notre label. De susciter en nous une envie supplémentaire de rire, de partager, de vous faire danser dans des lieux toujours plus extraordinaires. 3 ans que nous devons célébrer avec vous, car plus que jamais nos valeurs s’alignent avec les vôtres. L’ENVIE PLUS QUE JAMAIS DE CÉLÉBRER L’HUMAIN ET LA CULTURE. Pour cela, nous vous convions au YOYO le 18 mars. Le duo Groove Boys Project commencera par un set House et Garage afin de faire trembler le sous-sol du Palais le plus japonais de Paris. Jeremy Underground, figure incontournable de la scène actuelle, nous fera l’honneur d’être notre Maître de notre cérémonie, jonglant avec des sonorités House et Disco Enfin, pour le final, nous aurons un B2B Aymar x Enflure, un cadeau emballé à quatre mains qui nous permettra de souffler nos 3 bougies avec vous. On a hâte de vous retrouver. Mail ➪ constantin@amsemrecords.com : Le Pass sanitaire est obligatoire pour l’accès à l’événement. Toute personne devra justifier être dans un des trois cas suivants : une vaccination complète (̀ 7 2 4 ) un test PCR ou antigénique négatif de moins de 72H – les auto tests sont exclus un test PCR ou antigénique positif datant de plus de 11 jours et moins de 6 mois. ⚕ Le pass prendra la forme d’un QR code contrôlé par l’application TousAntiCovidVerif disponible pour les outils smartphone et bornes dédiées. Le contrôle devra inclure la vérification d’une pièce d’identité du porteur du QR code négatif pour éviter la fraude. Palais de Tokyo 13 Avenue du Président Wilson Paris 75116 Contact : https://www.facebook.com/events/972991173422860?ref=newsfeed Clubbing

