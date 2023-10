WARM EXIT AMROK Rennes, 24 novembre 2023, Rennes.

Leur musique frontale et violente les as distingué comme l’un des groupes les plus intenses et uniques de Belgique. S’inspirant des groupes légendaires britanniques des années 1970 tels que Wire, Crass et Public Image Limited, leurs rythmiques implacables doivent autant au kraut rock qu’au punk-noise.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T21:30:00+01:00 – 2023-11-24T23:59:00+01:00

post punk