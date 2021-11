Rennes AMROK Ille-et-Vilaine, Rennes GUSTAV AMROK Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Samedi 27 novembre, 21h00 GUSTAV * Gustav c’est l’histoire de deux copains qui se connaissent depuis l’enfance et qui sont tous les deux des passionnés de musique. Michelli, chanteur et guitariste du groupe et Epy aux machines (scratch, boite à son, synthé… ). Inspirés par de nombreux styles musicaux, leur musique est éclectique. Chaque son vous emmènera dans un univers différent. Gustav a déjà sorti un EP nommé DAISY et il est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Ces Lillois d’origine expatriés à Rennes n’ont pas oublié leur région. Avant le Covid, Gustav commençait à avoir ses résidences dans notre belle ville. Nous espérons les revoir très rapidement car ce sont tous les deux de vraies bêtes de scène. Ils arrivent à diffuser une énergie et leur musique entrainante ne pourra que vous faire bouger. https://www.facebook.com/gustavofficiel/?ref=page_internal https://www.instagram.com/gustav_band/ *

