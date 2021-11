LES CLOPES AMROK, 27 novembre 2021 22:00, Rennes.

Les Clopes est un groupe de new wave francophone monté plus ou moins dans un blockhaus et narrant plus ou moins la dépression et le tabagisme. Après deux albums en noir et blanc, déprimeront ils encore davantage pour un troisième?

https://www.facebook.com/Les-Clopes-513876515300635/

AMROK 6 G rue de Brest, 35000 Rennes Rennes 35000 Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine

