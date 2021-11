Rennes AMROK Ille-et-Vilaine, Rennes YOKO OH NO AMROK Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

YOKO OH NO AMROK, 26 novembre 2021 22:00, Rennes. AMROK.

Vendredi 26 novembre, 22h00 YOKO OH NO * En attendant qu’une Nippone branchée Fluxus n’y mette son grain de sel, les esprits potaches de Yoko ? Oh No jappent au nez des pisse-froid et des aristarques avec un Puke-Rock Garagiste. https://www.facebook.com/yokoohnobordeaux/ *

vendredi 26 novembre – 22h00 à 23h30

* AMROK 6 G rue de Brest, 35000 Rennes Rennes 35000 Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine Crédits :

Détails Heure : 22:00 - 23:30 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu AMROK Adresse 6 G rue de Brest, 35000 Rennes Ville Rennes lieuville AMROK Rennes