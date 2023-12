43e AMR JAZZ FESTIVAL AMR / Sud des Alpes Genève, 20 mars 2024 17:00, Genève.

43e AMR JAZZ FESTIVAL 20 – 24 mars 2024 AMR / Sud des Alpes CHF 96.- (tarif de soutien) CHF 72.- (plein tarif) CHF 48.- (membres, ADEM, SONART, AVS, AI, AC, étudiants) CHF 24.- (titulaires de la carte 20 ans)

Le 43e AMR JAZZ FESTIVAL aura lieu du 20 au 24 mars 2024.

5 soirées de doubles et triples concerts , avec des locaux et des internationaux, du solo au big band.

Et en bonus: notre cave se transforme en lieu central, avec des passeurs de disques de différents labels. Les concerts y seront retransmis en direct.

Et last, but not the least: tous les tarifs d’entrée ont été revus à la baisse depuis 2022.

Au plaisir de vous accueillir pour partager ce moment festif !

AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève 1201 Grottes et Saint-Gervais Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/shop/0UIZgvIcYu »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-20T18:00:00+01:00 – 2024-03-20T23:59:00+01:00

2024-03-24T18:00:00+01:00 – 2024-03-24T23:59:00+01:00

