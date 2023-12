SUISSE DIAGONALES JAZZ : MATHIEU MAZUE TRIO AMR / Sud des Alpes Genève, 27 janvier 2024 19:30, Genève.

SUISSE DIAGONALES JAZZ : MATHIEU MAZUE TRIO Samedi 27 janvier 2024, 20h30 AMR / Sud des Alpes 20 francs (plein tarif) 15 francs (membres, ADEM, AVS, AC, AI, étudiants) 12 francs (carte 20 ans)

Depuis 2019, le trio mené par Matthieu Mazué a enchanté les scènes européennes. Après un premier album et plusieurs prix décernés, le groupe revient avec « We Stay Still ». Cet opus fusionne poésie et paysages sonores uniques où subsiste un équilibre subtil entre tradition et innovation.

Matthieu Mazué, piano

Xaver Rüegg, contrebasse

Michael Cina, batterie

AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève 1201 Grottes et Saint-Gervais Genève

2024-01-27T20:30:00+01:00 – 2024-01-27T22:30:00+01:00

