SUISSE DIAGONALES JAZZ : ARBRE AMR / Sud des Alpes Genève, 26 janvier 2024 19:30, Genève.

SUISSE DIAGONALES JAZZ : ARBRE Vendredi 26 janvier 2024, 20h30 AMR / Sud des Alpes 20 francs (plein tarif) 15 francs (membres, ADEM, AVS, AC, AI, étudiants) 12 francs (carte 20 ans)

Avec ses espaces sonores en expansion, quelque part entre jazz et musique alternative, le collectif bernois ARBRE donne vie à une poésie sincère et abstraite. Leur son est ample, multidimensionnel, entremêlé et bienveillant, avec un amour absolu pour les détails sonores et l’introspection.

Mélusine Chappuis, claviers, synthétiseur

Paul Butscher, bugle, chant

Xavier Almeida, batterie, piano

AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève 1201 Grottes et Saint-Gervais Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/shop/0UIZgvIcYu/event/1107651/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-26T20:30:00+01:00 – 2024-01-26T22:30:00+01:00

2024-01-26T20:30:00+01:00 – 2024-01-26T22:30:00+01:00

DR