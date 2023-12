60SNAP + INVITÉS AMR / Sud des Alpes Genève Catégorie d’Évènement: Genève 60SNAP + INVITÉS AMR / Sud des Alpes Genève, 22 janvier 2024 19:30, Genève. 60SNAP + INVITÉS 22 – 25 janvier 2024 AMR / Sud des Alpes Quatre soirées de concerts « prix libre et conscient » à la cave de l’AMR Quatre soirées de concerts du 22 au 25 janvier « prix libre et conscient » à la cave de l’AMR Quelque part entre l’ambient et l’improvisation libre, 60snap propose une musique méditative, à la fois dense et aérée, qui se distingue par l’unicité des mécanismes utilisés pour la créer. Les réminiscences des voix du passé dansent avec les douleurs du présent, une vague dont l’écume vient caresser des souvenirs inconscients. Le duo accueillera une/un invité par soir Richard Cossettini, batterie, effets, percussions

Soufyane Kinany, machines, clavier, live-sampling

AMR / Sud des Alpes
Rue des Alpes 10
Genève 1201
Grottes et Saint-Gervais

2024-01-22T20:30:00+01:00 – 2024-01-22T22:30:00+01:00

Heure : 19:30

