DAVID VIRELLES TRIO AMR / Sud des Alpes Genève, 21 janvier 2024 19:30, Genève.

DAVID VIRELLES TRIO Dimanche 21 janvier 2024, 20h30 AMR / Sud des Alpes 20 francs (plein tarif) 15 francs (membres, ADEM, AVS, AC, AI, étudiants) 12 francs (carte 20 ans)

David Virelles tisse le lien entre le chant de sa terre natale, Cuba, et le jazz de la culture afro américaine qu’il a découvert à travers des pianistes tel Don Pullen, Thelonious Monk, Andrew Hill et Bud Powell. Entre compositions et improvisations instantanées, il jongle avec ses compères, magnifiques Eric Mc Pherson et Vicente Archer ! avec ferveur et élégance, lyrique, élégiaque, dynamique et rythmique, on en sort secoué et bienheureux.

David Virelles, piano

Vicente Archer, contrebasse

Eric McPherson, batterie

AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève 1201 Grottes et Saint-Gervais Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/shop/0UIZgvIcYu/event/1107642/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-21T20:30:00+01:00 – 2024-01-21T22:30:00+01:00

2024-01-21T20:30:00+01:00 – 2024-01-21T22:30:00+01:00

DR