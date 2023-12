CO STREIFF – RUSS JOHNSON QUARTET AMR / Sud des Alpes Genève, 20 janvier 2024 19:30, Genève.

CO STREIFF – RUSS JOHNSON QUARTET Samedi 20 janvier 2024, 20h30 AMR / Sud des Alpes 20 francs (plein tarif) 15 francs (membres, ADEM, AVS, AC, AI, étudiants) 12 francs (carte 20 ans)

Il est très excitant et inspirant de suivre les différentes approches et sonorités de ces quatre musiciens : l’excellent Christian Weber, avec son énorme son acoustique et son grand sens de la dramaturgie, Gerry Hemingway, ouvert d’esprit et inspirant, avec ses compétences particulières dans l’utilisation de différentes sources sonores, la voix de saxophone très unique de Co Streiff, un son chaud et son jeu original et authentique, et le polyvalent Russ Johnson, avec sa belle sonorité et ses idées géniales.

Co Streiff, saxophone alto, saxophone soprano

Christian Weber, contrebasse

Russ Johnson, trompette

Gerry Hemingway, batterie

AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève 1201 Grottes et Saint-Gervais Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/shop/0UIZgvIcYu/event/1107633/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-20T20:30:00+01:00 – 2024-01-20T22:30:00+01:00

DR