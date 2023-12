LES VENDREDIS DE L’ETHNO : AMANQAY, QUINTET AFRO-ANDINO AMR / Sud des Alpes Genève, 19 janvier 2024 19:30, Genève.

LES VENDREDIS DE L’ETHNO : AMANQAY, QUINTET AFRO-ANDINO Vendredi 19 janvier 2024, 20h30 AMR / Sud des Alpes 20 francs (plein tarif) 15 francs (membres, ADEM, AVS, AC, AI, étudiants) 12 francs (carte 20 ans)

Amanquay emmène le public à la croisée des multiples cultures qui ont façonné les musiques traditionnelles péruviennes. Amanqay est originellement le nom d’une fleur jaune qui pousse à Lima en juin, lorsque les garuas de l’hiver (fines pluies typiques de la côte) humidifient les sols arides…

Ce concert propose un voyage qui débute par Chincha, bastion de la culture afro-péruvienne, puis traverse la Pampa Galera jusqu’à Ayacucho, au cœur des Andes… pour s’achever à Lima. Un répertoire sensible, contemporain et populaire, dans lequel résonnent à travers danzas et canciones, les pas, les voix et les instruments de toutes les populations et classes sociales (des notables au peuple) présentes sur le territoire péruvien. C’est sur ce terreau ô combien fertile musicalement — bien que parfois douloureux —, que s’est construit le projet Amanqay présenté en exclusivité lors de ce premier Vendredi de l’ethno 2024.

Concert organisé par les Ateliers d’ethnomusicologie et l’AMR, avec le soutien de la Ville de Genève et du Fonds culturel Sud.

Yves Cerf, quena, charango, saxophone ténor

Sergio Valdeos, guitare acoustique

Cali FLores, percussions, charango

Arturo Valdes, charango, mandoline, zamponas

Arlene Chavez, chant

AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève 1201 Grottes et Saint-Gervais Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-19T20:30:00+01:00 – 2024-01-19T22:30:00+01:00

