THE BIG TUSK

Vendredi 12 janvier 2024, 20h30
AMR / Sud des Alpes

20 francs (plein tarif)
15 francs (membres, ADEM, AVS, AC, AI, étudiants)
12 francs (carte 20 ans)

The BIG TUSK est un groupe franco-suisse qui se démarque par une direction artistique unique, défiant les conventions et les frontières entre musique improvisée et électronique.

Le quartet (trompette, guitare, claviers, batterie) se consacre depuis 2017 à restituer l’ambiance hypnotique et enivrante d’un live electro, transcendée par une grande liberté d’improvisation ainsi qu’une intensité rare. Shems Bendali, trompette, claviers, percussion

Nathan Vandenbulcke, batterie

Andrew Audiger, claviers

Théo Duboule, guitare électrique

AMR / Sud des Alpes
Rue des Alpes 10
Genève 1201

