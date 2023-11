PORTA JAZZ ASSOCIAÇÃO & AMR QUARTETO AMR / Sud des Alpes Genève Catégorie d’Évènement: Genève PORTA JAZZ ASSOCIAÇÃO & AMR QUARTETO AMR / Sud des Alpes Genève, 16 décembre 2023, Genève. PORTA JAZZ ASSOCIAÇÃO & AMR QUARTETO Samedi 16 décembre, 20h30 AMR / Sud des Alpes 20 francs (plein tarif) 15 francs (membres, ADEM, AVS, AC, AI, étudiants) 12 francs (carte 20 ans) Notre collaboration avec l’association de musiciens de Porto, Porta Jazz. Deux musiciens sont invités par chaque association pour jouer avec deux musiciens de l’association hôte. Une nouvelle rencontre qui présentera son travail après trois jours de résidence à l’AMR. Gabriel Zufferey, piano. Noé Tavelli, batterie. João Fragoso, contrebasse. Gil Silva, saxophone. AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève 1201 Grottes et Saint-Gervais Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/shop/0UIZgvIcYu/event/1094445/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T20:30:00+01:00 – 2023-12-16T22:30:00+01:00

2023-12-16T20:30:00+01:00 – 2023-12-16T22:30:00+01:00 DR Détails Catégorie d’Évènement: Genève Autres Lieu AMR / Sud des Alpes Adresse Rue des Alpes 10 Ville Genève Age min 12 Age max 99 Lieu Ville AMR / Sud des Alpes Genève latitude longitude 46.209708;6.145783

AMR / Sud des Alpes Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/