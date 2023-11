L’ART ENSEMBLE DES CROPETTES & MAJOR TAYLOR ART ENSEMBLE DES CROPETTES AMR / Sud des Alpes Genève, 15 décembre 2023, Genève.

L’ART ENSEMBLE DES CROPETTES & MAJOR TAYLOR

ART ENSEMBLE DES CROPETTES Vendredi 15 décembre, 20h30 AMR / Sud des Alpes 20 francs (plein tarif) 15 francs (membres, ADEM, AVS, AC, AI, étudiants) 12 francs (carte 20 ans)

Quelque chose d’ouvert, de libertaire… invoquant Mingus, ICP, Ayler, Chris McGregor, Ornette, WBK, Pharoah Sanders, le Jazz sud africain, le free des années 1970… Tout peut arriver… et tout arrive ! Major T. et AEdC vont chacun faire un set et ensuite se mélanger pour exclamer avec une joie solaire leur amour pour cette musique qui ouvre les sens.

ART ENSEMBLE DES CROPETTES

Yves Cerf, saxophones, flûtes, sifflet. Ludovic Lagana, trompette, trucs. Sandro Rossetti, contrebasse, cris. Vinz Vonlanthen, guitare électrique, pinces. Sylvain Fournier, batterie, percussions, machins.

MAJOR TAYLOR

Jean-Jacques « Anquetil » Pedretti, trombone. Nicolas « Kübler » Masson, saxophone ténor. Martin « Koblet » Wisard, saxophone alto. Nelson « Bartali » Schaer, batterie. Brooks « Coppi » Giger, contrebasse.

AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève 1201 Grottes et Saint-Gervais Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T20:30:00+01:00 – 2023-12-15T22:30:00+01:00

DR