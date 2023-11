ANTUNES / STOFFNER / TURNER / VIDIC AMR / Sud des Alpes Genève, 11 décembre 2023, Genève.

ANTUNES / STOFFNER / TURNER / VIDIC 11 – 14 décembre AMR / Sud des Alpes Quatre soirées de concerts « prix libre et conscient » à la cave de l’AMR

C’est après leur collaboration dans le groupe “jsdfkl” aux 40éme festival de l’AMR en 2021, que Flo Stoffner et Gregor Vidic ont eu l’idée des contacter deux vieux amis, Hugo Antunes et Roger Turner, pour former ce noveau quartet de musique improvisée et exploratoire. Avec un clin d’oeil à la vielle école d’improvisation Européenne et aux nouvelles avant-gardes modernes, ce projet veut marquer un nouveau chapitre interpersonnelle dans la recherche de spontanéité collective et dans l’intercommunication instrumentale.

Hugo Antunes, contrebasse. Flo Stoffner, guitare. Roger Turner, batterie. Gregor Vidic, saxophone ténor, saxophone soprano.

AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève 1201 Grottes et Saint-Gervais Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-11T20:30:00+01:00 – 2023-12-11T22:30:00+01:00

2023-12-14T20:30:00+01:00 – 2023-12-14T22:30:00+01:00

DR