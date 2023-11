NY IS NOW : MARTA SANCHEZ GENEVA GROUP AMR / Sud des Alpes Genève, 9 décembre 2023, Genève.

NY IS NOW : MARTA SANCHEZ GENEVA GROUP Samedi 9 décembre, 20h30 AMR / Sud des Alpes 20 francs (plein tarif) 15 francs (membres, ADEM, AVS, AC, AI, étudiants) 12 francs (carte 20 ans)

“La pianiste et compositrice d’origine madrilène Marta Sanchez est venue vivre à New York pour faire de la musique il y a une douzaine d’années. Sa musicalité et son insatiable curiosité lui ont permis de devenir une des voix les plus actives de la communauté créative Jazz de Brooklyn. Elle fait partie de nombreux groupes en tant que “side-woman”, y compris dans le quartet du légendaire saxophoniste David Murray avec lequel elle vient de jouer au fameux club Village Vanguard. Avec son Quintet et son Trio, la musique de Marta Sanchez révèle une musique complexe et lyrique qui fait écho à la culture musicale de la scène New Yorkaise dans toute son ampleur. »

Marta Sanchez, piano, compositions. Manu Gesseney, saxophone alto. Nicolas Masson, saxophone ténor. Pierre Balda, contrebasse. Paolo Orlandi, batterie.

AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève 1201 Grottes et Saint-Gervais Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/shop/0UIZgvIcYu/event/1093095/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T20:30:00+01:00 – 2023-12-09T22:30:00+01:00

