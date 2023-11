FUSOOSH! FEAT. RETROSKI AMR / Sud des Alpes Genève, 8 décembre 2023, Genève.

FUSOOSH! FEAT. RETROSKI Vendredi 8 décembre, 20h30 AMR / Sud des Alpes 20 francs (plein tarif) 15 francs (membres, ADEM, AVS, AC, AI, étudiants) 12 francs (carte

20 ans)

FUSOOSH!, c’est des bleus de travail, six langues maternelles différentes, une énergie intarissable et une passion commune pour faire bouger des têtes et froncer des sourcils. Dans cette machine à groove bien huilée se mélangent des influences du funk, du jazz, du hip-hop et tant d’autres, pour former une mixture frénétique et audacieuse qui laboure les sentiers battus.

Youssri «Retroski» Taha, rap. Elori Baume, saxophone ténor. Pere Molines, trombone. Daniel Hernandez, claviers. Ulysse Loup, basse électrique. Xavier Kaeser, batterie.

AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève 1201 Grottes et Saint-Gervais Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/shop/0UIZgvIcYu/event/1093092/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T20:30:00+01:00 – 2023-12-08T22:30:00+01:00

