VINCENT COURTOIS & COLIN VALLON AMR / Sud des Alpes Genève, 3 décembre 2023, Genève.

VINCENT COURTOIS & COLIN VALLON Dimanche 3 décembre, 20h30 AMR / Sud des Alpes 20 francs (plein tarif) 15 francs (membres, ADEM, AVS, AC, AI, étudiants) 12 francs (carte

20 ans)

Motifs patiemment répétés, chants folkloriques, grooves féroces ou polyphonies anguleuses plongent l’auditeur dans un état d’hébétude, comme dans un rêve récurrent dont on se souviendrait à moitié. Courtois et Vallon explorent également les limites de leurs instruments avec des techniques étendues. Les chuchotements et les sifflements de l’archet entrelacés avec les cloches de gamelan du piano préparé tissent des textures sonores uniques, loin des canons attendus de cette formation.

Colin Vallon, piano préparé. Vincent Courtois, violoncelle

AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève 1201 Grottes et Saint-Gervais Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/shop/0UIZgvIcYu/event/1093086/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-03T20:30:00+01:00 – 2023-12-03T22:30:00+01:00

2023-12-03T20:30:00+01:00 – 2023-12-03T22:30:00+01:00

DR