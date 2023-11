STIAN WESTERHUS – TEUN VERBRUGGEN ‘EARTHBOUND MONOCHROME’ VINYL PRESENTATION AMR / Sud des Alpes Genève, 2 décembre 2023, Genève.

STIAN WESTERHUS – TEUN VERBRUGGEN ‘EARTHBOUND

MONOCHROME’ VINYL PRESENTATION Samedi 2 décembre, 20h30 AMR / Sud des Alpes 20 francs (plein tarif) 15 francs (membres, ADEM, AVS, AC, AI, étudiants) 12 francs (carte

20 ans)

Il était temps que Teun Verbruggen et Stian Westerhus enregistrent en duo. En tant que la moité du groupe belgo-norvégien Warped Dreamer, avec Jozef Dumoulin et Arve Henriksen, ils créent des paysages sonores étendus qui vous introduisent dans un mond post-industriel avec une intensité presque effrayante. Combinant le cérébral et le viscéral, c’est un exercice audacieux d’exploration du 21e siècle.

Comme la musique de Warped Dreamer, Earthbound Monochrome est enraciné dans les scènes d’avant-garde et d’improvisation dont les deux musiciens font partie intégrante. Ensemble, ils créent de nouveaux mondes qui sont temporaires mais aussi remplis de suffisamment de détails et de profondeur pour créer un sentiment intemporel d’émerveillement et d’excitation.

Teun Verbruggen, drums, electronics. Stian Westerhus, electric guitar, vocals, electronics.

AMR / Sud des Alpes
Rue des Alpes 10
Genève 1201
Grottes et Saint-Gervais
Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T20:30:00+01:00 – 2023-12-02T22:30:00+01:00

©GeertVandepoele