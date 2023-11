LES VENDREDIS DE L’ ETHNO : TRADITIONS OTTOMANES QUATUOR SILSILA AMR / Sud des Alpes Genève Catégorie d’Évènement: Genève LES VENDREDIS DE L’ ETHNO : TRADITIONS OTTOMANES QUATUOR SILSILA AMR / Sud des Alpes Genève, 1 décembre 2023, Genève. LES VENDREDIS DE L’ ETHNO : TRADITIONS OTTOMANES QUATUOR SILSILA Vendredi 1 décembre, 20h30 AMR / Sud des Alpes 20 francs (plein tarif) 15 francs (membres, ADEM, AVS, AC, AI, étudiants) 12 francs (carte 20 ans) Silsila (en arabe : « la chaîne ») désigne les lignées de transmission dans la tradition orientale. Le répertoire de ce quatuor se déploie sur les modes mélodiques makam et sur les modes rythmiques ussul hérités du monde ottoman, passant du sérail (palais) au tekke (maison de confrérie mystique) sans oublier certaines inspirations de l’univers des troubadours populaires (türkü, nefes, raks…). Un flot musical propice à l’union et à la communion. Marc Loopuyt, oud, percussion. Thomas Loopuyt, oud, percussion. Pelin Bashar, voice, nay flute. Anouch Donabedian, kemanche fiddle. Concert organisé par les Ateliers d’ethnomusicologie et l’AMR, avec le soutien de la Ville de Genève et du Fonds culturel Sud. AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève 1201 Grottes et Saint-Gervais Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/shop/0UIZgvIcYu/event/1093080/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

