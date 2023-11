ADHD « 8 » AMR / Sud des Alpes Genève Catégorie d’Évènement: Genève ADHD « 8 » AMR / Sud des Alpes Genève, 25 novembre 2023, Genève. ADHD « 8 » Samedi 25 novembre, 21h30 AMR / Sud des Alpes offert SPECIAL 50 ANS DE L’AMR ! 19-25 NOVEMBRE

Il est presque impossible de décrire leurs concerts à l’aide de paramètres musicaux traditionnels. Un concert de ces quatre amis est toujours un rituel global, une potion magique de danse incantatoire et un phénomène de la nature. Ils produisent tout simplement leur énergie à partir d’eux-mêmes. Ce flux débridé de vibrations humaines, qui dépasse les frontières des genres, fascine autant les amateurs de jazz que les fans de rock et les ravers. De la dynamite spirituelle ! Concert en un set

Ómar Guðjónsson, guitare électrique , basse électrique

Óskar Guðjónsson, saxophone ténor

Tómas Jónsson, claviers

Magnús Eliassen, batterie AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève 1201

2023-11-25T21:30:00+01:00 – 2023-11-25T23:00:00+01:00

