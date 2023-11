MYRA MELFORD’S FIRE & WATER AMR / Sud des Alpes Genève, 24 novembre 2023, Genève.

MYRA MELFORD’S FIRE & WATER Vendredi 24 novembre, 20h30 AMR / Sud des Alpes 35 francs (plein tarif) 20 francs (membres, ADEM, AVS, AC,AI, étudiants) 15 francs (carte 20 ans) FAVEURS SUSPENDUES

SPECIAL 50 ANS DE L’AMR! 19-25 NOVEMBRE.

La pianiste visionnaire Myra Melford puise dans la nature élémentaire de l’inspiration pour son nouveau projet exaltant, Fire and Water. L’ensemble réunit cinq des principales voix de la musique improvisée contemporaine. Ces cinq femmes sont toutes des compositrices novatrices et des chefs d’orchestre à part entière, ainsi que des improvisatrices douées et audacieuses, ce qui offre à cet ensemble une myriade de voies à explorer. Melford a tiré pleinement parti de ces possibilités exceptionnellement étendues, en créant une suite de musique nouvelle qui traverse avec fluidité les frontières entre la composition notée et l’improvisation guidée.

Fire and Water s’inspire de l’engagement permanent de Melford envers l’œuvre iconoclaste de l’artiste visuel Cy Twombly, aujourd’hui décédé. Le nom du groupe rend hommage à la série « For the Love of Fire and Water » de l’artiste, qui combine ses gribouillis vibrants et ses textes calligraphiques gribouillés. Mme Melford perçoit une affinité entre son propre travail et le « sens de la curiosité et du jeu, ainsi que l’énergie débridée de Twombly qui jaillit de la page ». C’est cet esprit qui anime la musique instigatrice qu’elle a composée pour Fire and Water.

Tomeka Reid, violoncelle

Myra Melford, piano

Mary Halvorson, guitare électrique

Lesley Mok, batterie

Ingrid Laubrock, saxophone ténor

AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève 1201 Grottes et Saint-Gervais Genève

DR