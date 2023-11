THE RESTLESS QUEENDOM AMR / Sud des Alpes Genève Catégorie d’Évènement: Genève THE RESTLESS QUEENDOM AMR / Sud des Alpes Genève, 20 novembre 2023, Genève. THE RESTLESS QUEENDOM 20 – 23 novembre AMR / Sud des Alpes Quatre soirées de concerts « prix libre et conscient » à la cave de l’AMR SPECIAL 50 ANS DE L’AMR! 19-25 NOVEMBRE

Dans une contrée éloignée, deux reines dans leur reinome partagent la même passion, la musique. Les deux chanteuses revisitent des pièces de songwriters majoritairement féminines et les arrangent en duo avec leurs voix, un piano, une basse et avec l’aide de leurs précieuses machines. L’impulsion est également donnée pour composer des morceaux qu’elles vous présenteront avec délice. Elisa Barman, voix, looper, synthétiseur basse

Soraya Berent, voix, piano, machines AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève 1201 Grottes et Saint-Gervais Genève Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-20T20:00:00+01:00 – 2023-11-20T22:00:00+01:00

2023-11-23T20:00:00+01:00 – 2023-11-23T22:00:00+01:00 AMR Détails Catégorie d’Évènement: Genève Autres Lieu AMR / Sud des Alpes Adresse Rue des Alpes 10 Ville Genève Age min 12 Age max 99 Lieu Ville AMR / Sud des Alpes Genève latitude longitude 46.209708;6.145783

AMR / Sud des Alpes Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/