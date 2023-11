MANU GESSENEY QUARTET AMR / Sud des Alpes Genève, 18 novembre 2023, Genève.

MANU GESSENEY QUARTET Samedi 18 novembre, 20h30 AMR / Sud des Alpes 20 francs (plein tarif) 15 francs (membres, ADEM, AVS, AC, AI, étudiants) 12 francs (carte 20 ans)

Quatre audacieux musiciens de jazz animent les récits acoustiques composés par Manu Gesseney. Embarquez avec eux et laissez-vous prendre par leurs rythmes et leurs chants.

« La nuit, les portes de la ville s’ouvraient et les songes sortaient visiter les humains » David B.

AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève 1201 Grottes et Saint-Gervais Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/shop/0UIZgvIcYu/event/1006197/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T20:30:00+01:00 – 2023-11-18T22:30:00+01:00

