LES VENDREDIS DE L’ ETHNO : MUSIQUES MANOUCHES, LEILA DUCLOS AMR / Sud des Alpes Genève, 17 novembre 2023, Genève.

LES VENDREDIS DE L’ ETHNO : MUSIQUES MANOUCHES, LEILA DUCLOS Vendredi 17 novembre, 20h30 AMR / Sud des Alpes 20 francs (plein tarif) 15 francs (membres, ADEM, Réseau CAGI, AVS, AC, AI, étudiants) 12 francs (carte 20 ans)

Dans le cadre du festival Les Nuits du Monde, 40ans des ADEM:

Fille du guitariste Cyril Duclos, Leila Duclos est dès son enfance bercée par les sons de la musique manouche.Vie nomade, apprentissage par filiation, esprit de la tradition… et l’âme de Django Reinhardt qui n’est jamais bien loin.

Leila nous présente ici son album Fille du feu, un premier opus de chansons originales où elle révèle l’étendue de sa personnalité, en particulier la virtuosité étonnante de son scat.

Concert organisé par les Ateliers d’ethnomusicologie et l’AMR, avec le soutien de la Ville de Genève et du Fonds culturel Sud.

Leila Duclos, voix, guitare électrique

Olivier Kikteff, guitare solo

Gilles Coquard, contrebasse

AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève 1201 Grottes et Saint-Gervais Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/shop/0UIZgvIcYu/event/1006194/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T20:30:00+01:00 – 2023-11-17T22:30:00+01:00

AMR