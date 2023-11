SIMONE GRAZIANO FRONTAL AMR / Sud des Alpes Genève, 11 novembre 2023, Genève.

SIMONE GRAZIANO FRONTAL Samedi 11 novembre, 20h30 AMR / Sud des Alpes 20 francs (plein tarif) 15 francs (membres, ADEM, AVS, AC, AI, étudiants) 12 francs (carte 20 ans)

Frontal est le quintet dirigé par Simone Graziano, considéré comme l’un des meilleurs pianistes et compositeurs ayant récemment émergé sur la scène italienne. Le groupe est composé de quelques-uns des meilleurs talents du jazz italien, tels que Gabrielle Evangelista à la contrebasse et Stefrano Tamborrino à la batterie. Le groupe dispose d’une ligne de front de premier ordre avec le fabuleux guitariste néerlandais Reinier Bass, l’un des musiciens les plus représentatifs de la nouvelle génération du jazz européen, et le saxophoniste états-uniens naturalisé italien Dan Kinzelman, une voix très originale du saxophone contemporain.

Reinier Baas, guitare électrique

Simone Graziano, piano

Gabriele Evangelista, contrebasse

Dan Kinzelman, saxophone ténor

Stefano Tamborrino, batterie

AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève 1201 Grottes et Saint-Gervais Genève

