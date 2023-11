SUPERLESS AMR / Sud des Alpes Genève, 10 novembre 2023, Genève.

SUPERLESS Vendredi 10 novembre, 20h30 AMR / Sud des Alpes 20 francs (plein tarif) 15 francs (membres, ADEM, AVS, AC, AI, étudiants) 12 francs (carte 20 ans)

SUPERLESS est un groupe qui fait le grand écart, avec un pied fermement ancré dans l’histoire du jazz et l’autre qui se débat, essayant de s’implanter quelque part entre MF DOOM et Messiaen. Le quartet a fait ses débuts au festival Nattjazz de Bergen, en Norvège, en 2022. Ils sont aujourd’hui de retour, avec un tout nouvel album en main. Håker-Flaten, Hegdal Skarbø représente trois des musiciens les plus forts et les plus ouverts de la scène norvégienne. Lorsque le quatrième membre n’est autre que Jeff Parker (Tortoise, The New Breed), les attentes sont élevées.

Øyvind Skarbø, batterie

Jeff Parker, guitare électrique

Ingebrigt Håker Flaten, contrebasse

Eirik Hegdal, clarinette, saxophones, synthétiseur

AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève 1201 Grottes et Saint-Gervais Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/shop/0UIZgvIcYu/event/1006188/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T20:30:00+01:00 – 2023-11-10T22:30:00+01:00

2023-11-10T20:30:00+01:00 – 2023-11-10T22:30:00+01:00

AMR