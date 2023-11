LUX AMR / Sud des Alpes Genève, 6 novembre 2023, Genève.

LUX 6 – 9 novembre AMR / Sud des Alpes Quatre soirées de concerts « prix libre et conscient » à la cave de l’AMR

LUX propose une musique solaire et fraîche comme peuvent l’être les meilleurs printemps, composée par Louis Billette. Loin des canons hardbop que pourrait laisser imaginer la formation, le sextet incarne une musique qui se forme par petites touches sur une toile de groove maîtrisé. Fort du talent et de la confiance que se portent les musiciens, LUX rayonne tout à la fois énergie et émotion.

Louis Billette, saxophone ténor, composition

Yves Marcotte, contrebasse

Shems Bendali, trompette

Marton Kiss, batterie

Victor Decamp, trombone

Matthieu Llodra, piano

AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève 1201 Grottes et Saint-Gervais Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-06T20:00:00+01:00 – 2023-11-06T22:30:00+01:00

2023-11-09T20:00:00+01:00 – 2023-11-09T22:30:00+01:00

AMR