La Tête des Trains hors-les-murs à Amponville

La Tête des Trains hors-les-murs à Amponville Samedi 2 décembre, 21h00 Amponville 77760 Participation libre et consciente

Église Notre-Dame-de-l’Assomption d’Amponville

Durée : 2 h 50 min

LA TETE DES TRAINS « HORS LES MURS » !

en raison de l’arrêté préfectoral de fermeture administrative, ce concert qui ne nécessite pas de sono, se fera à la salle des fêtes d’Amponville que le maire a proposé de mettre à notre disposition.

L’entrée sera au chapeau.

Pas de restauration (ou sandwiches chips etc.) petite buvette. Possibilité de pique nique mais en nous prévenant afin de prévoir quelques tables. (onglet réservations sur le site de la TdT)

Impossible de proposer un plan plus précis pour accèder à Amponville… l’église se situant au centre du village, la salle des fêtes est à l’entrée du village, en arrivant par La Chapelle la Reine., donc de Fontainebleau …

Pour ceux qui arrivent par l’A6, sortie URY, direction Malesherbes RN152 puis aux 4èmes feux prendre à gauche, direction Amponville. (ce dernier carrefour est après la mairie et l’église)

1er feu ZI Garage Plouvier, supermarché etc

2ème feu Poste

3ème feu carrefour centre ville

4ème sortie de ville, repères après mairie et vis à vis de l’église

LE CAMION BURGER LE LULU BURGER SERA PRESENT

il n’est sans doute pas inutile de dire que vous prendrez un burger histoire d’aider les achats..

Le KKO est un collectif qui réunit des musiciens fous de musique klezmer autour du répertoire des juifs de l’Europe de l’Est. L’ensemble fait vivre le groove originel des freilachs, horas et autres bulgares, danses typiques des célébrations juives, sans s’interdire quelques emprunts à la funk ou au jazz.

Composé d’une vingtaine de musiciens, mêlant amateurs, professionnels et semi-professionnels, le KKO se réunit en collectif autour du répertoire des danses qui animent les festivités juives en Europe de l’Est depuis le XVe siècle. Influencé par les premiers enregistrements (début du XXème siècle) des maîtres du klezmer (Dave Tarras, Abe Schwartz, Naftule Brandwein…), par ceux qui ont renouvelé le genre (David Krakauer, Amsterdam Klezmer Band…) ou l’ont mixé avec d’autres influences (Socalled, Abraham Inc…), le KKO rend hommage aux racines de la musique klezmer tout en s’autorisant quelques incursions vers des musiques cousines (jazz, funk, New Orleans…), pour délivrer une musique brute, énergique et festive..

Le groupe se présente : Nous nous inspirons fortement de David Krakauer, Dave Tarras, Naftule Brandwein, Dave Douglas, Frank London, Joseph Frankel…. Notre répertoire est très varié et ne se limite pas à la musique juive. Notre musique est à la fois sophistiquée et super funky !

Nous jouons depuis plusieurs années au Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme pour Pourim. Nous nous produisons également régulièrement dans plusieurs bars et restaurants parisiens: les Disquaires, la Marbrerie de Montreuil, le Petit Joueur, la Halle Pajol, et nous avons joué également à l’Alimentation Générale (salle pleine et ambiance survoltée)

pas de cantine comme d’hab, mais vous pouvez apporter vos provisions (boissons au bar) et pique niquer avant le concert comme d’habitude…

réservations conseillées..

ENTREE AU CHAPEAU

concert à 21

Amponville 77760 rue de l'eglise

2023-12-02T21:00:00+01:00 – 2023-12-02T23:50:00+01:00

