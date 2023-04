Marché d’Amplepuis, 1 janvier 2023, Amplepuis.

Le marché anime les rues du Centre Ville.

Lieu de rencontres, il offre une grande diversité : du marché aux légumes, aux produits locaux, aux vêtements, accessoires….

2023-01-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 13:00:00. .

Amplepuis 69550 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes



The market enlivens the streets of the city centre

A meeting place, it offers a great diversity: from the vegetable market to local products, clothing, accessories…

El mercado anima las calles del centro de la ciudad

Lugar de encuentro, ofrece una gran diversidad: desde el mercado de verduras, a los productos locales, pasando por la ropa, los accesorios…

Der Markt belebt die Straßen des Stadtzentrums

Als Ort der Begegnung bietet er eine große Vielfalt: vom Gemüsemarkt über lokale Produkte bis hin zu Kleidung, Accessoires…

