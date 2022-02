Amphores et Packaging Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône A travers cette exposition, proposée par le département des Bouches-du-Rhône, découvrez comment les négociants romains ont développé la vente de leur produits tout en les conservant dans les bonnes conditions. Et cette exposition vous invite à confronter le packaging d’époque romaine à celui du monde contemporain Au 21, bis Mirabeau – Espace culturel départemental, l’exposition Amphores et Packaging, fait découvrir comment les négociants romains ont développé la vente de leur produits 21bismirabeau@departement13.fr +33 4 13 31 68 36 A travers cette exposition, proposée par le département des Bouches-du-Rhône, découvrez comment les négociants romains ont développé la vente de leur produits tout en les conservant dans les bonnes conditions. Et cette exposition vous invite à confronter le packaging d’époque romaine à celui du monde contemporain 21, bis Mirabeau – Espace culturel départemental 21 Cours Mirabeau Aix-en-Provence

