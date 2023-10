Traces et empreintes Amphoralis musée des potiers gallo-romains Sallèles-d’Aude, 13 mai 2023, Sallèles-d'Aude.

Sur le site des potiers gallo-romains de Sallèles d’Aude, une drôle de dame découvre la poterie. Elle s’appelle Léonie, c’est une marionnette aux mains parfois maladroites qui rencontre « l’homme de terre » et avec lui, découvre le travail de l’argile. Léonie nous invite ainsi à un voyage poétique sans parole et en musique, sur les traces du travail des potiers… Après le temps du spectacle, les enfants des écoles de Sallèles-d’Aude, de Ventenac et du collège Les Mailheuls à Coursan animeront les jeux qu’ils ont créés cette année autour de la thématique des traces et empreintes que nous ont laissées les potiers gallo-romains.

– 18h à 18h30 : Spectacle « Autour de Léonie » avec la potière Cécile Dussaud. Tout public à partir de 2 ans.

– 18h45 à 20h45 : Jeux de Mémory, jeu de 7 familles et jeu de piste sur les traces des potiers.

Amphoralis musée des potiers gallo-romains Allée des Potiers, 11590 Sallèles-d’Aude Sallèles-d’Aude 11590 Aude Occitanie http://www.amphoralis.com Le musée surplombe les fouilles archéologiques d’un atelier de potiers gallo-romains, actif depuis le 1er siècle avant notre ère jusqu’à la fin du IIIe siècle, et mis au jour à partir de 1976. Le visiteur découvre l’activité et la vie quotidienne de ces potiers qui produisaient en masse des amphores pour le transport du vin mais aussi différents matériaux de construction (briques, tuiles) et de la vaisselle du quotidien. Après la visite du musée, un parcours extérieur mène aux reconstitutions de fours et d’un habitat, bâtiments construits à l’identique et de manière artisanale par l’équipe du musée. Centre d’expérimentation archéologique autant que lieu de découverte et d’animations pour le public, Amphoralis vous accueille pour un parcours original, au cœur de ce quartier artisanal et d’habitations. Des animations toute l’année vous propose de découvrir et de redécouvrir Amphoralis ! Programmation complète sur le site Internet, renseignements auprès du musée Depuis Narbonne D 13 jusqu’à Cuxac d’Aude puis D 1118 jusqu’à Sallèles d’Aude ou D 607 jusqu’à Saint Marcel puis D 1118 jusqu’à Sallèles d’Aude

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T21:00:00+02:00

© Arnaud Spani