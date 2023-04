« Adopte un jardin », restitution d’un projet scolaire Amphoralis, jardin gallo-romain Sallèles-d'Aude Catégories d’évènement: Aude

Sallèles-d'Aude

« Adopte un jardin », restitution d’un projet scolaire Amphoralis, jardin gallo-romain, 3 juin 2023, Sallèles-d'Aude. « Adopte un jardin », restitution d’un projet scolaire Samedi 3 juin, 11h00 Amphoralis, jardin gallo-romain Entrée libre « Adopte un jardin », restitution d’un projet scolaire

Pendant l’année scolaire, les élèves de moyenne section de l’école de Vinassan ont suivi des visites et des ateliers à la rencontre des graines et plantes de l’Antiquité. Ils ont conçu une restitution théâtrale de leur travail où le poireau parle à la tomate, où le jardin s’éveille et donne la parole aux chenilles, fourmis, papillons…. Jack l’épouvantail vous contera cette histoire d’amour tirée de la grande Histoire des plantes. Amphoralis, jardin gallo-romain Musée des Potiers Gallo-romains Allée des Potiers, Sallèles-d’Aude, Aude, Occitanie Sallèles-d’Aude 11590 Aude Occitanie 04 68 46 89 48 http://www.amphoralis.com Situé dans le parc du musée Amphoralis, jardin antique public de 2 500 m², cultivé selon les techniques de l’époque, souvent proches des pratiques naturelles d’aujourd’hui. Il comporte les principales plantes répertoriées par les archéologues comme celles qui se trouvaient dans le bassin méditerranéen il y a environ 2000 ans, regroupées en fonction de leurs usages antiques : alimentaire, médicinal, condimentaire, artisanal ou ornemental. Les jardiniers s’attachent à respecter les préceptes des agronomes latins relatifs par exemple aux distances de plantations ou à l’enrichissement des sols. depuis Narbonne, D13 jusqu’à Cuxac-d’Aude, puis D1118 Accessible aussi par le canal de jonction qui relie le canal du Midi au canal de la Robine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T11:00:00+02:00 – 2023-06-03T12:00:00+02:00

2023-06-03T11:00:00+02:00 – 2023-06-03T12:00:00+02:00 © Nomah

Détails Catégories d’évènement: Aude, Sallèles-d'Aude Autres Lieu Amphoralis, jardin gallo-romain Adresse Musée des Potiers Gallo-romains Allée des Potiers, Sallèles-d'Aude, Aude, Occitanie Ville Sallèles-d'Aude Departement Aude Age min 2 Age max 99 Lieu Ville Amphoralis, jardin gallo-romain Sallèles-d'Aude

Amphoralis, jardin gallo-romain Sallèles-d'Aude Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/salleles-d'aude/

« Adopte un jardin », restitution d’un projet scolaire Amphoralis, jardin gallo-romain 2023-06-03 was last modified: by « Adopte un jardin », restitution d’un projet scolaire Amphoralis, jardin gallo-romain Amphoralis, jardin gallo-romain 3 juin 2023 Amphoralis jardin gallo-romain Sallèles-d'Aude Sallèles-d'Aude

Sallèles-d'Aude Aude