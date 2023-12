SPECTACLE DES TRÉTEAUX DE PORNIC : À LA JAMAÏQUE Amphithéâtrre Thomas Narcejac Pornic Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Début : 2024-03-03 20:30:00

La troupe pornicaise Les Tréteaux de Pornic vous invite à embarquer pour son nouveau spectacle en direction de la Jamaïque !.



Embarquement immédiat préparez vos valises…Rassurez-vous, vous ne serez pas tout seul. Accompagné d’une marinade d’écrivain épicée à l’eau de rose, du coeur bien tendre d’une héritière célibataire, et ajoutez un bouquet de personnages farfelus, volcaniques, romantiques, La garantie d’un voyage : théâtral

comique

musical

chorégraphique Alors pas besoin de prendre l’avion pour aller aussi loin …. direction Pornic pour se dépayser, voyager et se relaxer avec « À la Jamaïque » ! Retrouvez ici tous les évènements programmés à Pornic. .

Amphithéâtrre Thomas Narcejac Rue Loukainoff

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire

