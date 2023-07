LA VEILLÉE Amphithéâtre Thomas Narcejac Pornic, 17 février 2024, Pornic.

Pornic,Loire-Atlantique

Quand l’Office des Phabricants d’Univers Singuliers débarque dans le département, c’est l’inattendu qui prend les devants ! Autour des flammes, c’est soupe à l’oignon, jeux, danses et chansons, jusqu’à ce que la veillée vrille..

2024-02-17 fin : 2024-02-17 22:30:00. .

Amphithéâtre Thomas Narcejac Rue Loukianoff

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire



When the Office des Phabricants d?Univers Singuliers arrives in the département, the unexpected takes center stage! Around the flames, it?s onion soup, games, dances and songs, until the evening gets out of control.

Cuando la Office des Phabricants d’Univers Singuliers llega al departamento, lo inesperado cobra protagonismo Alrededor de las llamas, sopa de cebolla, juegos, bailes y canciones, hasta que la velada se va de las manos.

Als das Office des Phabricants d’Univers Singuliers in der Region auftaucht, nimmt das Unerwartete seinen Lauf! Um die Flammen herum gibt es Zwiebelsuppe, Spiele, Tänze und Lieder, bis die Nachtwache aus den Fugen gerät.

