fin : 2024-01-06 20:30:00 À la recherche d’un cadeau de Noël différent, d’une façon de démarrer l’année dans la bonne humeur ou tout simplement de passer une bonne soirée d’improvisation ?

Les Retzplicants de Saint-Michel-Chef-Chef reçoivent la Troupanou de Pont-Château pour un match d’anthologie Nord-Loire versus Sud Loire.

Un match d’improvisation c’est quoi déjà ?: deux troupes de 5 joueurs qui s’affrontent au cours de saynètes improvisées dans la bonne humeur et le partage

des arbitres intraitables qui fixeront les règles du jeu

un maître de cérémonie qui mettra le feu un ring sous la forme d’une patinoire qui met les flammes aux yeux

des cartons de vote et des chaussettes à lancer si une impro déplait Les « Grenouilles Bleues » lanceront le spectacle avec une première partie d’une durée de 30 minutes, puis nous enchaînerons avec le match (5 joueurs par équipe, 2 x 40 minutes de jeu). Rendez-vous pour un match d’anthologie Nord-Loire versus Sud Loire!

Et pour parfaire cette bataille, les ados de la troupe d’improvisation Les Grenouilles Bleues de Pornic assureront la première partie.

A travers une multitude de scénettes qui s’improvisent en direct devant vos yeux, ils vont vous faire voyager, rire, pleurer, chanter… Ce qui est sûr, c’est que vous passerez une belle soirée. .

Amphithéâtre Thomas Narcejac Rue Loukianoff

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire

