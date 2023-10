CELTOMANIA Amphithéâtre Thomas Narcejac Pornic, 15 octobre 2023, Pornic.

Pornic,Loire-Atlantique

34ème édition de Celtomania cette année !

Dans le cadre de ce festival, qui se déroule de fin septembre à fin novembre en Loire Atlantique, le Cercle Celtique de Pornic propose un moment de culture musicale en Octobre.

Amphithéâtre Thomas Narcejac Rue Loukianov

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire



34th edition of Celtomania this year!

As part of this festival, which runs from the end of September to the end of November in the Loire Atlantique region, the Cercle Celtique de Pornic is offering a moment of musical culture in October.

este año se celebra la 34ª edición de Celtomanía

En el marco de este festival, que se celebra de finales de septiembre a finales de noviembre en la región del Loira Atlántico, el Cercle Celtique de Pornic organiza en octubre una manifestación cultural musical.

34. Ausgabe von Celtomania in diesem Jahr!

Im Rahmen dieses Festivals, das von Ende September bis Ende November in der Region Loire Atlantique stattfindet, bietet der Cercle Celtique de Pornic im Oktober einen Moment der musikalischen Kultur.

