Vendredi 14 avril 2023 à partir de 9h dans l'amphithéâtre Simone Veil de l'EHESP se tiendra l'édition 2023 du Printemps de la Recherche de l'Irset.

Cet événement phare de l’Irset organisé par le Doc’7 est l’opportunité pour les jeunes chercheurs de présenter leurs travaux de recherche dans un cadre officiel. Durant cette journée les communications orales des doctorants et post-doctorants s’alterneront avec les interventions données par des chercheurs extérieurs à l’Irset.

Cette année, pour représenter le thème “Notre corps face aux contaminants environnementaux”, l’Irset a la chance d’accueillir trois intervenants extérieurs : Professeur Saadia Kerdine-Römer, Université Paris-Saclay – Université Paris Sud (Paris XI) Professeur Armelle Baeza, Université Paris Cité – Université Denis Diderot (Paris VII Professeur Henri Schroeder, Université de Lorraine Programme :

9h-9h20 : Présentation de la journée par le Doc’7

9h20-10h : Présentation du Pr Saadia Kerdine-Römer

10h-10h30 : Speed-talks: Doctorants 1ère année

10h30-11h : Pause Café

11h-11h45 : Communications orales

11h45-12h15 : Présentation du Pr Armelle Baeza

12h15-13h45 : Pause midi

14h-14h45 : Présentation du Pr Henri Schroeder

15h-16h : Session flash posters

16h-16h30 : Pause café

16h30-17h15 : Communications orales

