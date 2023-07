Ladislava Amphithéâtre Salle Roger Salengro Wattrelos Catégories d’Évènement: Nord

Wattrelos Ladislava Amphithéâtre Salle Roger Salengro Wattrelos, 16 septembre 2023, Wattrelos. Ladislava Samedi 16 septembre, 19h00 Amphithéâtre Salle Roger Salengro Gratuit Elle aux chants et lui aux cordes, ils vous feront découvrir l’histoire de la musique tzigane, ses racines et ses branches. Le répertoire des musiques traditionnelles d’Europe de l’Est se mêle aux grands classiques du jazz manouche. Brassens, Montand ou encore Piaf sont réinventés, accompagnés de compositions originales. Depuis 2014, Ladislava dépayse son public, lui proposant un voyage de la France aux Balkans. A la (re)découverte de ces morceaux d’ici et d’ailleurs, atemporels et sans frontière. Samedi 16 septembre 2023 à 19h

Amphithéâtre de la Salle Roger Salengro, rue Emile Basly à Wattrelos (en cas de mauvais, repli dans le Centre Socio Educatig, rue Gustave Delory)

Gratuit – Réservation possible auprès de l'Office de Tourisme de Wattrelos au 03.20.75.85.86

