MICROBIOTA IN HEALTH AND DISEASE- CNRS Orléans – FRANCE – November 7th 2023 Amphithéâtre Sadron-CNRS Orléans Orléans, 7 novembre 2023, Orléans.

Le rendez-vous des experts du microbiote

Le microbiote est l’ensemble des microorganismes commensaux (bactéries, virus, champignons) qui colonise la peau et toutes les muqueuses. Le microbiote influence de nombreuses facettes de notre santé. Il est impliqué dans le développement et l’homéostasie de nombreux tissus qu’il colonise comme l’intestin ou à distance comme le système nerveux central. Il régule aussi directement ou indirectement par son action sur le système immunitaire la susceptibilité aux infections. Le microbiote a donc un rôle central en santé qui reste encore à explorer.

Ce colloque rassemble des experts du domaine qui présenteront leurs derniers travaux sur la diversité du microbiote, sa régulation par l’alimentation et son implication physiopathologique. Ce colloque sera aussi l’occasion de présenter les développements de l’infrastructure nationale TAAM qui offre un service complet autour des modèles d’animaux axéniques et gnotobiotiques.

Inscription gratuite mais obligatoire.

Quelques présentations courtes de jeunes chercheurs seront possibles suite à une sélection sur résumé.

PROGRAM

9h welcome

9h20 Typing and Archiving of Model Animals

-Patricia Collado, Operational Manager

9h50 Experimental and Molecular Immunology and Neurogenetics

-Valérie Quesniaux, Unit Director

10h Current challenges in the analysis of microbiome data – roles of national

bioinformatics infrastructures

– Claudine Médigue, Génomique Métabolique

10h30 The human gut microbiome; new challenges in medicine and nutrition

– Patricia Lepage, Institut Micalis

11h coffee break

11h30 short talk (young scientist, CPJ candidate)

11h50 short talk (young scientist, CPJ candidate)

12h10 short talk (young scientist, CPJ candidate)

12h30 Lunch break (buffet – Poster session – INEM)

14h Host-Diet-Microbiota interaction in health and diseases

A sticky role for mucus! – Benoît Chassaing, Institut Cochin

14h30 Microbial influence on animal juvenile growth: contributions of murine and invertebrate gnotobiotic models

– François Leulier, Institut de génomique fonctionnelle

15h Harnessing the microbiome to improve human health

– Tomasz Wypych, Nencki Institute of Experimental Biology, Pologne

15h30-16h coffee break

16h To be announced –

16h30 Regulation of hypothalamic functions by microbiota

– Gérard Eberl, Institut Pasteur

17h Microbiota-derived metabolites and autism: the case of p-cresol

– Laeticia Davidovic, Institut de Pharmacologie Moléculaire et Cellulaire

17h30-17h35 Conclusion

Amphithéâtre Sadron-CNRS Orléans 3E avenue de la Recherche Scientifique Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-07T09:00:00+01:00 – 2023-11-07T18:00:00+01:00

