Archéoscape 16 et 17 septembre Amphithéâtre romain de Toulouse-Purpan Gratuit. Sur inscription, à partir du 4 septembre 2023. Activité réservée aux familles. Point de rendez-vous : amphithéâtre romain, avenue des Arènes Romaines à Toulouse. Ligne T1 (arrêt : Arènes romaines).

À vous de découvrir la fonction d’un site archéologique mystérieux en une heure ! Vous disposerez d’un plan et devrez résoudre des énigmes pour identifier ces vestiges.

Le quartier Purpan-Ancely conserve d'importants vestiges de l'époque romaine.

Une agglomération secondaire ou un sanctuaire rural se dressait là, au confluent du Touch et de la Garonne, il y a deux mille ans.

Deux monuments en témoignent. Une piscine (natatio) préservée dans un immeuble de la cité Ancely, et un amphithéâtre dont la technique de construction est particulièrement originale.

Seul monument antique de Toulouse encore visible dans sa globalité, l’amphithéâtre romain de Purpan a été construit vers le milieu du 1er siècle de notre ère. C’était un cadre parfait pour les jeux de gladiateurs jusqu’à la fin du IVe siècle. Ouvert dans le cadre de visites guidées organisées par le musée Saint-Raymond.

