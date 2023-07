Vivez l’histoire ! Amphithéâtre romain de Toulouse-Purpan Toulouse, 16 septembre 2023, Toulouse.

Vivez l’histoire ! 16 et 17 septembre Amphithéâtre romain de Toulouse-Purpan Gratuit. Entrée libre. Point de rendez-vous : Amphithéâtre romain, avenue des arènes romaines à Toulouse. Ligne T1 (arrêt : Arènes romaines). Possibilité de se restaurer sur place.

Neuf troupes de reconstitution prendront possession des arènes romaines de Toulouse-Purpan et y installeront leur campement :

– Branno Teuta : reconstitutions et évocations de la vie du peuple celte des Senons et Parisii (poterie, tissage, travail du cuir, forge, combats). Présentation de deux carnyx

– Un poil d’histoire : gladiateurs et légionnaires romains seront présents dans le camp pour vous présenter leurs équipements et faire des démonstrations.

– Castra Peregrina : association de recherche et de reconstitution historique sur les agents de renseignements de l’armée romaine (façon de coder des messages de l’Antiquité, d’espionner un camp ennemi, de bivouaquer en zone hostile, de cartographier et de s’orienter, ou de transmettre un message longue distance par les ancêtres des télégraphes..)

– Les portes de l’histoire : ces redoutables cavaliers complètement bardés d’écailles de bronze protègent les frontières de l’Empire romain. Ils font preuve de leur dextérité lors de jeux équestres, tels que tir sur cibles, tir à l’arc, combats à la lance… Ils brillent tellement sous le soleil qu’ils éblouissent leurs ennemis ! Trois cavaliers et leurs écuyers seront présents et assureront des spectacles équestres.

– Viatores : campement romain tardif (panoplie et armement, frappe de monnaie, menuiserie, tabletterie, teinture et pigment).

– Les guerriers du Moyen Âge : spécialisée sur le XIIe et le XIIIe siècle (costume, éducation des enfants, alimentation, équipement d’un combattant à pied et d’un chevalier, combats).

– Les rênes de l’histoire : matériel équestre médiéval (selles, brides, houssures…). Démonstrations pédagogiques expliquant comment dresser et entrainer un cheval de guerre au début du XIIIe siècle. Des démonstrations de combat contre des piétons et contre et des cavaliers.

– Les milites de Dun : campement autour d’un seigneur méridional du début du XIIIe siècle : la tente et son mobilier, la Dame Noble, la chirurgie, le pèlerin, le chevalier et le piéton méridionaux, la lumière, la monnaie, la table et la cuisine.

– Les lions du Kent : campement militaire anglais du XVe siècle animé en permanence. Duels civils et duels en armure complète, présentation d’armes tranchantes, démonstrations de maniement d’épée, de combats à la lance, du tir à l’arc et de la javeline, confection de flèches.

Vous pourrez découvrir, échanger et partager l’enthousiasme de tous ces passionnés qui redonnent vie, grâce aux données les plus récentes fournies par l’archéologie, à l’Antiquité celte et romaine ainsi qu’au Moyen Âge.

Venez vous immerger dans le passé, le temps d’un week-end.

Amphithéâtre romain de Toulouse-Purpan Avenue des Arènes Romaines, 31200 Toulouse Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie 05 61 22 31 44 https://saintraymond.toulouse.fr/ Le quartier Purpan-Ancely conserve d’importants vestiges de l’époque romaine.

Une agglomération secondaire ou un sanctuaire rural se dressait là, au confluent du Touch et de la Garonne, il y a deux mille ans.

Deux monuments en témoignent. Une piscine (natatio) préservée dans un immeuble de la cité Ancely, et un amphithéâtre dont la technique de construction est particulièrement originale.

Seul monument antique de Toulouse encore visible dans sa globalité, l’amphithéâtre romain de Purpan a été construit vers le milieu du 1er siècle de notre ère. C’était un cadre parfait pour les jeux de gladiateurs jusqu’à la fin du IVe siècle. Ouvert dans le cadre de visites guidées organisées par le musée Saint-Raymond.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

amphithéâtre romain arènes romaines

©Lydia Mouysset / MSR