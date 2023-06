Electro Trad Arenas Amphithéâtre romain de Toulouse-Purpan Toulouse, 1 juillet 2023, Toulouse.

Electro Trad Arenas Samedi 1 juillet, 17h30 Amphithéâtre romain de Toulouse-Purpan Gratuit

17h30 : Ouverture des portes et visite conférence avec Jòrdi Labouysse « Toulouse antique, Toulouse d’aujourd’hui ».

Concèrts :

19h : Platane – Trad branché

La rencontre inspirée entre chants polyphoniques, percussions et musiques électroniques.

En français, en occitan ou en breton, Platane fait partie de cette nouvelle et passionnante génération émanant des musiques dites « traditionnelles », en assumant diverses influences pour inviter à la transe.

20h30 : MAQX – Duo Electro-pop-trad

Deux musiciens, multi-instrumentistes de talent, qui déploient un mélange inattendu de trouvailles électroniques et d’instruments traditionnels ou faits maison. Un groove qui embrasse avec générosité la farandole autant que le dancefloor post-industriel.

22h : Super Parquet – Musique psychédélique d’Auvergne

Super Parquet trouve son origine dans un choc des cultures : enfants du bal populaire et des musiques traditionnelles (option chants de la terre ou bourrées trois temps), comme de la bidouille électronique et du boum boum tellurique des dance floors. Cette tension fertile produit un dialogue musical infini et innovant, et autorise tout : la liesse, la danse, la sueur, la transe, les tremblements de terre et la fête surtout.

Entrada liura e a gratís

Entrée libre et gratuite

Estanquet e restauracion sus plaça

Buvette et restauration sur place.

Amphithéâtre romain de Toulouse-Purpan Avenue des Arènes romaines, Toulouse Toulouse 31300 Arènes Romaines / Saint-Martin du Touch / Purpan Haute-Garonne Occitanie 00 33 5 61 22 31 44 https://saintraymond.toulouse.fr/L-amphitheatre-romain-de-Toulouse-Purpan-et-la-piscine-des-thermes-d-Ancely_a96.html Un amphithéâtre romain aux portes de la cité de Tolosa

Les jeux (ludi) et les chasses (munera) qui se déroulaient dans l’amphithéâtre de l’actuel quartier de Purpan demeurent une énigme. Qui étaient ces hommes qui combattaient près de Toulouse et de quelles écoles de gladiature provenaient-ils ? Les animaux utilisés dans l’arène étaient-ils des loups et des ours des Pyrénées, tout proches ? On peut l’imaginer. Le débarquement de ces bêtes sauvages pouvait s’organiser facilement depuis quelques barges et pontons, sur la Garonne, à proximité. L’accès à ce site archéologique n’est possible que dans le cadre de visites organisées par le musée Saint-Raymond, musée d’Archéologie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T17:30:00+02:00 – 2023-07-01T23:00:00+02:00

2023-07-01T17:30:00+02:00 – 2023-07-01T23:00:00+02:00