Jungle Cruise Amphithéâtre romain de Toulouse-Purpan, 10 juin 2023, Toulouse.

Jungle Cruise Samedi 10 juin, 22h00 Amphithéâtre romain de Toulouse-Purpan Entrée libre

Proposé par le Centre culturel de quartier Bordeblanche, en partenariat avec la MJC Ancely et ALLEE.

Pendant la Première Guerre mondiale, l’intrépide chercheuse Lily Houghton quitte Londres pour explorer la jungle amazonienne à la recherche d’un remède miraculeux. Pour descendre le fleuve, elle engage Frank Wolff, un capitaine roublard aussi douteux que son vieux rafiot délabré.

Séance précédée d’animations, jeux et maquillages et, dès 19h, des concerts de PPLM, Soon, Ball-n Tittys (pop rock).

Amphithéâtre romain de Toulouse-Purpan Avenue des Arènes romaines, Toulouse Toulouse 31300 Arènes Romaines / Saint-Martin du Touch / Purpan Haute-Garonne Occitanie 00 33 5 61 22 31 44 https://saintraymond.toulouse.fr/L-amphitheatre-romain-de-Toulouse-Purpan-et-la-piscine-des-thermes-d-Ancely_a96.html Un amphithéâtre romain aux portes de la cité de Tolosa Les jeux (ludi) et les chasses (munera) qui se déroulaient dans l’amphithéâtre de l’actuel quartier de Purpan demeurent une énigme. Qui étaient ces hommes qui combattaient près de Toulouse et de quelles écoles de gladiature provenaient-ils ? Les animaux utilisés dans l’arène étaient-ils des loups et des ours des Pyrénées, tout proches ? On peut l’imaginer. Le débarquement de ces bêtes sauvages pouvait s’organiser facilement depuis quelques barges et pontons, sur la Garonne, à proximité. L’accès à ce site archéologique n’est possible que dans le cadre de visites organisées par le musée Saint-Raymond, musée d’Archéologie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-10T22:00:00+02:00 – 2023-06-10T23:59:00+02:00

2023-06-10T22:00:00+02:00 – 2023-06-10T23:59:00+02:00

cinesouslesetoiles2023

© Disney