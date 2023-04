Visite guidée : Découvrir les l’amphithéâtre et les thermes romains de Purpan-Ancely Amphithéâtre romain de Toulouse-Purpan Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Visite guidée : Découvrir les l’amphithéâtre et les thermes romains de Purpan-Ancely Amphithéâtre romain de Toulouse-Purpan, 27 avril 2023, Toulouse. Visite guidée : Découvrir les l’amphithéâtre et les thermes romains de Purpan-Ancely Jeudi 27 avril, 14h30 Amphithéâtre romain de Toulouse-Purpan Billets disponibles uniquement en ligne Ils s’agit des rares vestiges romains encore conservés à Toulouse Amphithéâtre romain de Toulouse-Purpan Avenue des Arènes romaines, Toulouse Toulouse 31300 Arènes Romaines / Saint-Martin du Touch / Purpan Haute-Garonne Occitanie 00 33 5 61 22 31 44 https://saintraymond.toulouse.fr/L-amphitheatre-romain-de-Toulouse-Purpan-et-la-piscine-des-thermes-d-Ancely_a96.html [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.musee-saint-raymond.toulouse.fr/selection/timeslotpass?productId=10228539478141 »}] Un amphithéâtre romain aux portes de la cité de Tolosa Les jeux (ludi) et les chasses (munera) qui se déroulaient dans l’amphithéâtre de l’actuel quartier de Purpan demeurent une énigme. Qui étaient ces hommes qui combattaient près de Toulouse et de quelles écoles de gladiature provenaient-ils ? Les animaux utilisés dans l’arène étaient-ils des loups et des ours des Pyrénées, tout proches ? On peut l’imaginer. Le débarquement de ces bêtes sauvages pouvait s’organiser facilement depuis quelques barges et pontons, sur la Garonne, à proximité. L’accès à ce site archéologique n’est possible que dans le cadre de visites organisées par le musée Saint-Raymond, musée d’Archéologie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

amphithéâtre romain arènes romaines Photo : Ariane Aujoulat

Détails Catégories d'évènement: Haute-Garonne, Toulouse

